Dezenas de pessoas formam fila, esta manhã de sexta-feira, no Porto, no balcão de atendimento da EDP Universal, para requerer a mudança da taxa do Gás Natural do mercado liberalizado para o mercado regulado.A previsão do aumento do valor da fatura, no mercado liberalizado, já a partir do próximo mês de outubro, leva os clientes a mudarem os seus contratos.