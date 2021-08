Dezenas de pessoas acompanharam, este domingo, a partir das margens do rio Coina e do Tejo, no Barreiro, a Procissão de Nossa Senhora do Rosário, que em ano de pandemia se realizou por barco.Organizada pela Reitoria de Nossa Senhora do Rosário – Paróquia de Santa Cruz, a tradicional festa em torno da padroeira da cidade arrancou de manhã cedo da praia fluvial de Copacabana e terminou na avenida da Praia.