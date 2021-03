Dezenas de pessoas sem distanciamento social numa loja de óculos em Agualva-Cacém

Dezenas de pessoas estiveram este sábado numa loja de óculos, em Agualva-Cacém, sem cumprir o distanciamento social. Confrontada com os vídeos amadores a que o Correio da Manhã teve acesso a responsável, Susana Faria, garantiu que este é um cenário habitual naquele espaço acrescentando, porém, que todas as regras impostas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) foram cumpridas.



Opinião diferente têm os clientes, que relataram não ter havido distanciamento social. Ao CM disseram que esta situação "não é normal". A responsável do espaço alega que a loja tem três andares e cerca de 1500 metros quadrados e que, por isso, tem capacidade para receber 60 clientes ao mesmo tempo. Susana Faria mantém que a lotação do espaço nunca chegou a ser excedida.

