Animais vão ser alvo de análise.

09:12

Os cadáveres foram retirados pela autarquia e enviados para o Instituto Português do Mar e da Atmosfera para análise.



As causas que levaram ao surgimento dos moluscos não foram ainda apuradas, mas o mau tempo dos últimos dias pode estar relacionado com esta ocorrência.

Dezenas de polvos mortos deram esta terça-feira à costa na praia de Paço de Arcos, em Oeiras.