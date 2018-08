Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dezenas de praias com foco poluente

Maioria localiza-se no interior do país.

Por Edgar Nascimento | 08:32

Desde o início da época balnear 6,3% das zonas balneares já tiveram banhos desaconselhados ou proibidos, o que corresponde a 38 praias. Em comparação com 2017, são mais 17 zonas balneares alvo de focos poluentes, revelou esta quinta-feira a Associação Zero. As praias Alemães e Inatel, em Albufeira e Melres, em Gondomar, tiveram três análises à água que motivaram o desaconselhamento/interdição.



Segundo os dados da Zero, mais de metade das zonas balneares com problemas tiveram classificação Excelente no ano passado, "devendo portanto tratar-se de episódios esporádicos que, no contexto da legislação, até podem não pôr em causa a sua qualidade", considera a associação.



Das 38 praias que tiveram poluição, 20 são interiores e 18 costeiras. A Zero explica que as zonas balneares interiores "são mais suscetíveis a descargas ou falta de tratamento de águas residuais", enquanto nas costeiras a maior parte tem ribeiras ou rios próximos. Atualmente existem 608 praias, das quais 480 são costeiras.