Está a decorrer este domingo uma manifestação com dezenas de pessoas sem máscara e sem guardarem distância física, no Jardim da Cerca da Graça, em Lisboa.Os manifestantes querem mostrar revolta contra as medidas de restrição impostas pelo Governo no âmbito da pandemia de Covid-19.O protesto pretende também promover os afetos.Vários moradores disseram aoestar indignados com esta manifestação, em que os intervenientes não cumprem as regras de segurança relativas à Covid-19.