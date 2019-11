DGArtes não vai financiar Bienal de Cerveira

A DGArtes anunciou que não vai financiar a Bienal de Cerveira.Em comunicado, o Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM), José Maria Costa afirma que a notícia foi recebida com "estupefação" na região."Esta decisão prejudica a programação da mais antiga bienal da península ibérica e de Portugal, mas lesa também uma afirmação cultural descentralizada e fora da capital do país", pode ler-se no comunicado.Estas questões afetam a coesão territorial e contribuem para o aprofundamento das fraturas culturais.José Maria Costa sublinha que os esforços "para manter eventos culturais de qualidade fora da capital são muito maiores pois não beneficiam da cobertura dos órgãos de comunicação social da capital, não beneficiam dos mecenas da capital, nem das elites da capital", contibuindo para um empobrecimento cultural do país.