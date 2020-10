DGS admite pressão nas equipas de saúde pública, mas com capacidade para missão

A diretora-geral da Saúde disse esta segunda-feira que as equipas de saúde pública estão "com uma grande pressão" devido ao "número muito elevado" de casos, mas têm capacidade para realizar a missão e, em caso de necessidade, podem deslocar-se recursos.

"As equipas de saúde pública, como todo o sistema de saúde e o Serviço Nacional de Saúde, estão com uma grande pressão, o que não quer dizer que estão com uma total incapacidade para realizar a sua missão", disse Graça Freitas, na conferência de imprensa de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus, quando questionada sobre a falta de meios para estas equipas.

A responsável acrescentou que, ao longo do tempo e conforme as necessidades, foram sendo agregadas às unidades de saúde pública profissionais dos ACES (Agrupamentos dos Centros de Saúde), outros profissionais que foram sendo contratados e ultimamente estagiários de escolas de enfermagem, além de estarem a ser feitos contactos com escolas médicas e contratos com outras entidades.