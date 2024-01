DGS alarga indicação para vacinação contra gripe a partir dos 50 anos

A Direção-Geral da Saúde (DGS) vai alargar a indicação para a vacinação contra a gripe às pessoas a partir dos 50 anos, anunciou esta sexta-feira o ministro da Saúde.

"Daqui a algumas horas as pessoas com mais de 50 anos também se vão poder vacinar", afirmou Manuel Pizarro, na inauguração da Unidade de Saúde do Beato, em Lisboa, referindo que a decisão tem a ver com a disponibilidade de vacinas.

Até à data, a toma da vacina contra a gripe é aconselhada a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, mas a decisão da Direção-Geral da Saúde é abranger um maior leque de população, nomeadamente a faixa etária entre os 50 e os 59 anos.