DGS altera normas de testagem à Covid-19: Mais testes rápidos e rastreios regulares em escolas e fábricas

A DGS confirmou esta quarta-feira a alteração das normas de testagem à Covid-19 e, em comunicado enviado às redações, a Direção Geral de Saúde prevê aumentar o número de testes laboratoriais a todos os contactos com infetados, disponibilização de testes rápidos de antigénio (TRAg) nas unidades de saúde do SNS e implementação de rastreios regulares com TRAg nas escolas ou fábricas.- O alargamento da utilização de testes laboratoriais a todos os contactos (de alto e de baixo risco);- A disponibilização generalizada de testes rápidos de antigénio (TRAg) nas unidades de saúde do SNS; e- A implementação de rastreios regulares com TRAg em contextos particulares como nas escolas e setores de atividade com elevada exposição social(trabalhadores de fábricas, trabalhadores da construção civil, entre outros);Objetivo da DGS é "reforçar e alargar as indicações para a realização de testes laboratoriais de forma a antecipar um desconfinamento controlado, e otimizar a capacidade laboratorial do país, gradualmente expandida durante o ano de 2020".