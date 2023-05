Uma norma da Direção-Geral da Saúde (DGS) publicada este mês introduziu novas regras de saúde pública para eventos de massas com mais de mil pessoas. Festas populares, festivais e outros eventos passam a ter de contar com o apoio de médicos, enfermeiros, bombeiros e ambulâncias com suporte básico e avançado de vida.Os organizadores têm de enviar um formulário para a DGS com 30 dias de antecedência a elencar os fatores de risco como a “duração, número de participantes, presença prevista de grupos potencialmente rivais, histórico anterior do evento, acesso a bebidas alcoólicas, condições meteorológicas e tipologia da unidade de saúde mais próxima”.