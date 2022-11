DGS atualiza norma e alarga reforço da vacina contra a Covid-19 a partir dos 50 anos

A Direção-Geral da Saúde atualizou esta quinta-feira a norma relativa à campanha de vacinação sazonal contra a covid-19, incluindo na população elegível as pessoas a partir dos 50 anos.

Na informação esta quinta-feira divulgada, a DGS diz que as pessoas desta faixa etária (50-59) "começarão a ser convocadas para vacinação brevemente".

Numa informação divulgada no seu site, a DGS diz que o último parecer da Comissão Técnica de Vacinação contra a covid-19 aponta benefícios neste alargamento, "já que se alcança um nível mais elevado da cobertura de reforço sazonal", prevendo-se, consequentemente, uma maior redução do número de hospitalizações relacionadas com a covid-19 ao longo dos próximos meses de inverno.