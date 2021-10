DGS atualiza norma para creches: Pais podem entrar e crianças partilham brinquedos

Os encarregados de educação podem voltar a entrar nas creches para deixar as crianças. A Direção-Geral da Saúde atualizou a norma relativa às creches, creches familiares e amas, e a partir de agora os pais ou quem for deixar e buscar as crianças já pode entrar nas instalações. "Deverá respeitar-se o distanciamento físico, evitar-se aglomerados e está recomendada a utilização de máscara facial", refere a norma.As crianças voltam a poder partilhar brinquedos e já não precisam de entrar descalças nas salas de atividades. Os responsáveis pelas creches devem ter atenção à limpeza e desinfeção dos espaços e equipamentos, "incluindo brinquedos, puxadores, corrimãos, botões e acessórios em instalações sanitárias, teclados de computador e mesas".Mantém-se a necessidade de garantir um número de crianças por sala de forma que, na maior parte das atividades, "seja maximizado o distanciamento", sem comprometer o normal funcionamento das atividades lúdico-pedagógicas. É mantida a indicação para maximizar o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, berços e/ou espreguiçadeiras e para que crianças e funcionários sejam organizados em salas fixas (a cada funcionário deve corresponder apenas um grupo).Os estabelecimentos de atendimento ao público deixam de ter lotação máxima, segundo uma orientação da DGS atualizada esta quinta-feira. A distância mínima para o atendimento ao balcão deixa de ser obrigatória, bastando barreiras físicas "que limitem o contacto direto entre trabalhadores e utilizadores". Noutra orientação, sobre a limpeza e desinfeção de superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público, deixa de ser obrigatória a limpeza das superfícies de toque pelo menos seis vezes ao dia, e a desinfeção pode passar a ser feita por "produtos desinfetantes adequados para cada superfície".