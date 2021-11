DGS avisa que pandemia não acabou e insiste nas medidas de proteção

A Diretora-Geral da Saúde avisou esta sexta-feira que a pandemia da Covid-19 ainda não terminou e tem diferentes velocidades em diversos locais do globo, insistindo na importância de se cumprirem as medidas de proteção.

"Por muito que gostássemos que fosse assim, a pandemia não acabou, está em curso a diferentes velocidades em diferentes partes do globo, mas não terminou. As medidas de proteção genéricas que estão em vigor desde inicio da pandemia devem ser seguidas de forma voluntária e com autoresponsabilização de todos", afirmou à Lusa Graça Freitas, apontando o uso de máscara e a ventilação dos espaços.

"Recomendamos no interior o uso de máscara, [porque] é um método barreira (...), assim como o arejamento das instalações", exemplificou, acrescentando: "como abrirmos a sociedade promovemos mais contactos entre as pessoas e, portanto, há que ter cautelas e a principal é continuar a vacinação".