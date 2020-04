DGS cancela contrato de 19,7 milhões de euros para compra de máscaras e respiradores

A Direção Geral de Saúde cancelou o contrato com a empresa FHC-Farmacêutica para a compra de de 15 milhões de máscaras cirúrgicas e 2 milhões de respiradores contra agentes biológicos, cujo prazo de execução era de 288 dias e tinha um valor de 19,7 milhões de euros.À TSF, a DGS explicou que "o contrato foi revogado uma vez que existe a incerteza no fornecimento e nas condições de realização da transação dos bens em causa (Equipamentos de Proteção Individual) no âmbito do COVID-19, comprometendo a sua boa execução".

