DGS diz que perda de doses deve evitar-se mas vacinação deve respeitar prioridades

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda que para evitar o desperdício de doses da vacina contra a covid-19 deve vacinar-se "qualquer pessoa elegível", mas respeitando a ordem de prioridades "na medida do possível".

"A administração de vacinas é organizada de forma a evitar o desperdício de doses, pelo que a vacinação deve prosseguir, mesmo que não estejam vacinadas todas as pessoas identificadas como mais prioritárias dentro da Fase 1", adianta a DGS na norma sobre a "Fase 1 da Campanha de Vacinação contra a covid-19", divulgada no sábado e publicada no 'site'.

A Direção-Geral da Saúde refere que nestes casos, por exemplo, "a vacinação deve prosseguir para as pessoas com comorbilidades com menos de 65 anos de idade mesmo que não estejam vacinadas todas as pessoas com 65 ou mais anos de idade".