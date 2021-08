DGS garante eficácia das vacinas no Queimódromo do Porto após "problema" no frigorifico

A vacinação ocorrida no Centro de Vacinação Covid-19 no Queimódromo do Porto a 875 pessoas, entre 9 e 10 de agosto, foi considerada válida.A decisão foi anunciada esta terça-feira após análise do Infarmed pelo que os utentes vacinados nesses dias não terão de repetir a vacinação.O Infarmed concluiu que não se verificou impacto na qualidade das vacinas inoculadas nesses dias, estando assegurados os parâmetros de segurança e eficácia exigíveis.Os cidadãos contam com processos de vacinação válidos e aqueles que já tiverem completado a vacinação terão acesso ao certificado digital.