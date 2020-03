DGS impõe limpeza reforçada em empresas devido a pandemia de coronavírus

A Direção-Geral da Saúde (DGS) emitiu orientações para os estabelecimentos de atendimento ao público sobre como devem limpar e desinfetar as superfícies para travar a disseminação da infeção pela Covid-19.

Cada empresa deve elaborar o seu plano de contingência para a Covid-19, estabelecer um plano de limpeza e higienização das instalações, que deve estar afixado em local visível, devendo também existir um sistema de registo da limpeza com identificação das pessoas responsáveis e a frequência com que é realizada, lê-se na orientação.





"A frequência de limpeza deve ser aumentada não bastando cumprir os horários habituais de limpeza estipulados anteriormente, os profissionais de limpeza devem conhecer bem os produtos a utilizar (detergentes e desinfetantes)" e as precauções a ter com o seu manuseamento.A Comissão Europeia deu este domingo luz verde a ajudas estatais de Portugal, no valor de três mil milhões de euros, para pequenas e médias empresas do turismo e restauração.A Câmara de Estarreja apelou às empresas do concelho para que funcionem sem os trabalhadores que tenham de se deslocar diariamente de Ovar.