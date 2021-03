As autoridades de saúde anunciaram esta segunda-feira a suspensão da vacina contra a Covid-19 da Astrazeneca em Portugal.



Foi também suspensa a vacinação Covid-19 dos professores e pessoal não docente que estava prevista para arrancar este fim de semana.





vários episódios de tromboses e, em alguns casos, mortes, entre os pacientes inoculados.







"Se foi vacinado, mantenha-se tranquilo", disse Graça Freitas, sublinhando que casos de reações graves ao fármaco não foram registados no país. A diretora da DGS alerta que quem tiver algum sintoma grave, como mau-estar, nódoas negras ou hemorragias, deve contactar um médico.O plano de vacinação vai ser adiado cerca de duas semanas, devido a esta pausa na utilização do fármaco da AstraZeneca, disse o coordenador da task-force."Durante esta pausa, as vacinas da Asterazenca vão estar em armazém até haver decisão do que fazer. Estão armazenadas em condições de preservação que não fazem com que sejam desperdiçadas", garantiu Henrique Gouveia e Melo.Nesta conferência estiveram presentes a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, o presidente do Infarmed, Rui Ivo, e o coordenador da task-force para a vacinação contra a Covid-19, Henrique Gouveia e Melo. Vários países suspenderam a utilização do fármac o devido