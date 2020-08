DGS já entregou parecer técnico sobre Festa do Avante!

A Direção-Geral de Saúde já entregou o parecer técnico sobre a Festa do Avante!, segundo comunicado enviado às redações este domingo.

No documento, a DGS adianta que "não divulgará o conteúdo deste parecer, à semelhança de todos os pareceres técnicos entregues até ao momento, cabendo à entidade organizadora fazê-lo, se assim o entender".

É explicado que foram feitas "várias reuniões para adequar a organização do evento às medidas de Saúde Pública inerentes ao contexto da pandemia" de Covid-19, destacando a DGS que se trata de "um evento com múltiplos espaços e a que se aplicam regras de áreas de restauração, eventos culturais e circulação de pessoas", pelo que as regras que a DGS estabeleceu no seu parecer deverão contemplar todas estas dimensões.

A DGS deixa um aviso "é necessário que estejam assegurados todos os aspetos que permitam salvaguardar não só a saúde dos participantes, mas também da comunidade, como um todo, uma vez que, epidemiologicamente, cada evento comporta riscos".

O parecer técnico, pedido pela organização da Festa do Avante!, foi entregue este domingo, confirma a DGS, adiantando que "condensa toda a informação".