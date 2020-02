DGS muda estratégia para enfrentar surto de coronavírus

A Direção-Geral da Saúde (DGS) vai mudar de estratégia para lidar com o novo coronavírus (Covid-19) e "adaptar o plano genérico" que já existia às "especificidades do surto". A informação foi dada esta segunda-feira pela ministra da Saúde, Marta Temido, e surge na sequência da reunião de ministros europeus, na semana passada, em Bruxelas, e das orientações que daí saíram."Seguramente que um surto deste tipo nos convoca a repostas que têm de ser dinamicamente adaptadas, que haverá algumas fragilidades e que estamos preparados para continuar a trabalhar", disse a ministra, não adiantando, no entanto, mais pormenores sobre o novo plano.Entretanto, deram negativo as análises realizadas a três novos suspeitos (8º, 9º e 10º casos) de infeção pelo Covid-19 em Portugal - estavam nos hospitais Curry Cabral e Dona Estefânia, em Lisboa, e São João, no Porto. Um 11º caso, que a DGS chegou a anunciar, foi esta segunda-feira retirado da lista. Após ser investigada "a história clínica e epidemiológica" da cidadã encaminhada para o São João, a DGS conclui que "não configurava um caso suspeito".Já esta segunda-feira de manhã, uma cidadã chinesa deu entrada no Hospital São José, Lisboa, com tosse e febre. Estava acompanhada pelo companheiro e os dois usavam máscara. Perante este cenário, os utentes que aguardavam na sala ficaram alarmados, pediram máscaras e que o casal fosse levado para outra sala. A cidadã foi encaminhada para o Hospital Curry Cabral, em Lisboa.O PS chumbou esta segunda-feira a audição à secretária regional dos Transportes e Obras Públicas dos Açores, requerida pelo PPM, acerca do avião privado chinês que aterrou em Ponta Delgada no início de fevereiro. O Deputado Carlos Silva diz que "o assunto está já resolvido".O Covid-19 já fez, até ao momento, 1775 mortos, quase todos na China. Japão, França e Filipinas têm um caso mortal cada. O vírus tem uma taxa de mortalidade de 13% e até ao momento já se recuperaram11 429 pessoas.