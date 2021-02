DGS não exagerou quando trabalhou sobre o pior dos cenários, diz infecciologista

O infecciologista José Poças considera que a Direção-Geral da Saúde não exagerou quando no início da pandemia traçou um plano para o pior dos cenários e sublinhou que na 'terceira onda' se pecou pelo extremo oposto.

"Houve muita gente que criticou a Direção-Geral da Saúde na altura [primeira fase da pandemia] e todo o plano que se fez. É fácil criticar depois, com a noção de que se exagerou dessa vez. Eu acho que não se exagerou", afirmou o especialista.

Em entrevista à agência Lusa, o diretor do serviço de infecciologia do Centro Hospitalar de Setúbal considerou que Portugal teria tido, no início, muito mais dificuldade de responder se tivesse perspetivado um cenário mais suave.