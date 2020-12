Rui Portugal sugeriu ainda que se celebre a quadra visitando um familiar à porta, sem partilhar refeições, e elencou hipóteses para contactar com familiares: “por meios digitais, por visitas rápidas no quintal de uns e de outros, no patamar das escadas do prédio, com uma troca simbólica de uma compota que um fez”. Dentro de casa, o subdiretor-geral da Saúde disse que é preciso evitar os cumprimentos tradicionais e recomendou que o convívio se faça mantendo distanciamento “em todas as situações”, sobretudo em locais onde tradicionalmente as pessoas se juntam mais, como cozinhas e salas. Chegou a aconselhar que se limite o consumo de substâncias que possam levar a comportamentos de maior afetividade.