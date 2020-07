DGS perde mais um elemento

A diretora de Serviços de Informação e Análise da Direção-Geral da Saúde (DGS), Graça Lima, abandonou o cargo, após ter estado de baixa médica. Inês Santos Estevinho Fronteira foi o nome apontado para substituir Graça Lima.A saída da diretora de Serviços e Informação da DGS acontece pouco depois da saída da epidemiologista Rita Sá Machado para a ONU, há pouco mais de uma semana.O pedido de cessação de funções de Graça Lima produziu efeitos a 23 de junho, precisamente um dia antes da mais polémica das reuniões do Infarmed. No encontro, alguns especialistas terão contrariado a tese de que o aumento de casos na Grande Lisboa se justificava como aumento de testes.Na terça-feira, o ‘Observador’ dava conta de um mal-estar no seio da Autoridade de Saúde, já que a equipa de peritos criada para a pandemia não se reúne desde fevereiro e deixou de ser ouvida nas tomada de decisões. O CM questionou a DGS sobre a situação, mas não obteve resposta em tempo útil.O Ministério Público (MP) de Lagos acusou um homem pelo crime de desobediência agravada por ter violado o confinamento a que estava obrigado por estar infetado com Covid-19.O homem, de 20 anos, de nacionalidade estrangeira, foi detetado no dia 26 de junho pela Polícia de Segurança Pública, a conduzir um veículo automóvel na rua, violando o confinamento obrigatório no seu domicílio e que lhe tinha sido imposto pela autoridade de Saúde.O Conselho de Ministros volta a reunir-se, com caráter extraordinário, na segunda-feira para decidir as medidas para os próximos 15 dias. Em cima da mesa estará a situação da Área Metropolitana de Lisboa e das 19 freguesias que se encontram em estado de calamidade.O primeiro-ministro, António Costa, reúne-se esta sexta-feira com os autarcas de Loures, Bernardino Soares, e de Odivelas, Hugo Martins, para avaliar o combate à pandemia. Os dois concelhos têm sido fortemente afetados pela Covid-19.A Bélgica impôs quarentena obrigatória para quem chegar ao país vindo de Lisboa. Além da capital portuguesa, só as cidades espanholas de Lérida, na Catalunha, e A Mariña, na Galiza, em Espanha, são consideradas de alto risco pela Bélgica.Depois da luz verde do Governo aos carrosséis, a Câmara de Viseu anunciou o Cubo Mágico, de 21 de julho a 21 de setembro. O evento reunirá, em 18 locais da cidade, diversos equipamentos de diversão - um deles no recinto da Feira de S. Mateus.