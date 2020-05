DGS preparada para todos os cenários da pandemia de coronavírus em Portugal

"Continuamos a ter, em constante preparação, a nossa reserva estratégica, não só de equipamentos de proteção individual, mas também de infraestruturas, de recursos humanos, de meios adequados a responder adequadamente a um eventual crescimento do surto epidémico", garantiu esta sexta-feira a ministra da Saúde, Marta Temido, na conferência de imprensa diária sobre a situação da Covid-19.

Embora o dado mais relevante seja o facto de Portugal ter atingido esta sexta-feira as 1000 vítimas mortais, a verdade é que os números divulgados continuam a apontar para uma descida consolidada do planalto.

O número de mortos caiu, situou-se, pelo segundo dia consecutivo, no intervalo entre 10 e 20 e, tão importante quanto este valor, é o facto de se terem registado pouco mais de 300 novos casos de infeção.

Do total de pessoas infetadas, 892 encontram-se hospitalizadas, 154 das quais em unidades de Cuidados Intensivos.

O número daqueles que recuperaram da doença ultrapassou já os 1600 casos.

"Neste cenário, a política de saúde, sobretudo em termos de controlo da epidemia, tem e terá de continuar a ter dois objetivos essenciais: reduzir, obviamente, a mortalidade e a gravidade da Covid-19 e, por outro lado, controlar a transmissão da Covid-19, a um nível considerado aceitável", esclareceu Marta Temido.

Portugal vai termina este sábado o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, seguindo-se o estado de calamidade a partir das 00h00 de amanhã.



Transmissibilidade do vírus é de 0,92

O número médio de casos resultantes de um caso infetado de Covid-19 (RT) foi de 0,92 nos últimos cinco dias, com uma variação muito ligeira entre regiões, segundo dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.





