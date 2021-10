DGS prevê três cenários no outono e inverno para responder à Covid-19

A estratégia da autoridade de saúde para responder à covid-19 no outono e inverno assenta em três cenários de evolução da pandemia, e tem o objetivo principal de minimizar os casos de doença grave e de mortalidade pela doença.

Com esta estratégia, pretende-se "garantir uma resposta eficiente e coordenada, ajustada à situação epidemiológica da infeção por SARS-CoV-2 e aos desafios adicionais do período outono/inverno, reduzindo o impacto na morbimortalidade na população em geral e nos grupos de risco", avança o referencial divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Estas linhas orientadoras dirigidas às entidades do Ministério da Saúde surgem da necessidade de planear uma "resposta eficiente e equitativa às necessidades de saúde" da população durante este período do ano, em particular no que diz respeito à covid-19.