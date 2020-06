DGS quer testes à Covid-19 nas explorações agrícolas

A Direção-Geral da Saúde publicou as regras de prevenção da Covid-19 nas explorações agrícolas e de embalamento, no setor de frutas e legumes. A orientação da DGS prevê que “no caso dos trabalhadores contratados através de empresa de trabalho temporário provenientes de regiões com transmissão ativa pode ser equacionada a realização de teste molecular, de acordo com a avaliação de risco”.









A ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, apelou ontem ao cumprimento das regras da DGS neste período em que arranca a época de colheitas, e deu “a sugestão” de que estes trabalhadores “venham de antemão com o teste da Covid já feito”.

A ministra avisou ainda que, neste período de arranque da época de colheitas, é preciso “ter atenção especial aos migrantes e às suas condições de habitação, que podem levar à propagação da pandemia”.





A DGS recomenda também que haja controlo de temperatura dos trabalhadores à entrada das explorações ou das viaturas que os transportam. “Caso haja sintomatologia, devem ser isolados para poderem ser testados”, explicou Maria do Céu Albuquerque, durante uma visita à empresa Primohorta, no Montijo, que se dedica à produção e embalamento de batatas, cenouras e cebolas. O gerente, Paulo Leite, garantiu que o controlo da temperatura já está a ser implementado na empresa, mas sublinhou que não foi ainda detetado nenhum trabalhador com Covid-19.





A ministra garantiu que neste momento não existem focos preocupantes de Covid-19 em explorações agrícolas. “Tivemos situações no Algarve e Bombarral mas foram rapidamente atalhadas. Estando a começar a época particularmente crítica das colheitas senti necessidade de vir ao terreno apelar às boas práticas”, afirmou.