DGS quer vacinas da Covid-19 e da gripe em simultâneo

A Direção-Geral da Saúde (DGS) garante estar preparada para coadministrar as vacinas contra a gripe e contra a Covid-19 em simultâneo. Apenas falta uma orientação nesse sentido da parte da Organização Mundial da Saúde, explicou esta sexta-feira Graça Freitas."Seria ótimo para as pessoas, porque é muito mais confortável irem uma vez vacinar-se com duas inoculações e também é muito mais fácil para os nossos enfermeiros, para a nossa logística e para os nossos serviços", explicou esta sexta-feira a diretora-geral da Saúde.