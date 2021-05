DGS recomenda 2.ª dose da Pfizer ou Moderna a quem recebeu Astrazeneca e tenha menos de 60 anos

Veja o documento

A DGS atualizou esta sexta-feir as recomendações de aplicação da vacina da Astrazeneca, que atualmente é aplicada apenas a pessoas com mais de 60 anos. Para os menores de 60 anos que já receberam esta vacina, segundo recomenda agora a DGS, deve ser aplicada uma segunda dose com os fármacos da Moderna ou da Pfizer.A Direção-Geral de Saúde estabelece: "As pessoas que adiaram a segunda dose do esquema de VAXZEVRIA® [vacina da AstraZeneca], aguardando por nova recomendação da DGS, devem completar a vacinação, logo que possível, com uma dose de vacina de mRNA [vacinas da Pfizer ou Moderna]".Ainda, a DGS alerta para a possibilidade de reação entre as duas imunizações: "Dada a possibilidade de uma maior reatogenicidade, com um esquema vacinal constituído por duas vacinas diferentes, poderá ser administrado paracetamol, após a administração da segunda dose".O organismo mantém também que os menores de 60 anos que já receberam a primeira dose da Astrazeneca, e "que assim o desejem, numa base de ponderação de risco-benefício individualizada, podem completar o esquema vacinal com uma segunda dose de VAXZEVRIA®, desde que se obtenha o seu consentimento livre e esclarecido".