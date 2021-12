A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomendou esta quinta-feira a administração de uma dose de reforço da vacina contra a Covid-19 a pessoas com 18 ou mais anos, considerando “prioritária e urgente” a vacinação de dois grupos. Segundo a DGS, a recomendação inclui a definição de vacinação “urgente e prioritária” das pessoas com 40 ou mais anos, por faixas etárias decrescentes, e das pessoas entre os 18 e os 39 anos com, pelo menos, uma das comorbilidades” que constam da norma sobre esta matéria.