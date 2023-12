A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda o uso de máscara para os doentes com infeções respiratórias caso estejam em contacto ou próximo de outras pessoas. Também é recomendada a adoção do teletrabalho, nomeadamente nos primeiros cinco dias de sintomas ou após o diagnóstico de Covid. Estas recomendações surgem num momento em que Portugal regista um aumento dos casos de gripe (sobretudo de gripe A) e de Covid. A mortalidade por Covid-19 também está a subir, embora “abaixo do limiar do ECDC” (Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças).



A Ordem dos Médicos já tinha aconselhado o uso de máscara em várias situações, incluindo nos transportes públicos e nas unidades de saúde, para minimizar o impacto das infeções respiratórias.