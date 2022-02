DGS recomenda quarta dose da vacina Covid-19 a imunossuprimidos

A DGS atualizou esta quinta-feira a norma sobre recomendação de doses de reforço das vacinas Covid e, agora, recomenda a administração de uma segunda dose de reforço a pessoas com imunossupressão, já após terem o esquema vacinal completo.Esta 'quarta dose' tem o "objetivo de aumentar a proteção desta população contra a COVID-19", explica a DGS em comunicado.A anterior dose de reforço já tinha sido recomendada pelas autoridades de saúde às pessoas imunossuprimidas, "de forma a possibilitar um nível de proteção adequado e idêntico ao esquema vacinal inicial na população em geral", recorda a DGS.Ainda, no mesmo comunicado, a DGS recorda a dose de reforço também para grávidAS: "atualmente, em Portugal, a dose de reforço é recomendada para pessoas com 18 ou mais anos de idade, estando já as grávidas incluídas na população abrangida. Para a proteção atempada, a Norma salvaguarda, ainda, que a vacinação na grávida é prioritária, pelo risco acrescido de complicações relacionadas com a COVID-19 neste grupo".