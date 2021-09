DGS recomenda terceira dose da vacina em pessoas com imunossupressão

A Direção-geral da Saúde recomenda, a partir desta quarta-feira, a toma de uma terceira dose da vacina contra a Covid-19 a todas as pessoas em condições de imunossupressão com mais de 16 anos.São elegíveis para receber a dose extra da vacina pessoas com infeção VIH, que sofreram transplantes de órgãos, doentes oncológicos ou pessoas com algumas doenças auto-imunes.As autoridades de saúde referem que a terceira dose da vacina deve ser administrada com um intervalo mínimo de três meses após a última dose recebida.

"Esta recomendação é uma nova oportunidade de vacinação, dentro do esquema inicial estipulado, e tem como objetivo salvaguardar a eficácia das vacinas em pessoas com imunossupressão que possam não ter alcançado o nível de proteção adequado", refere a DGS em comunicado.



A vacinação de pessoas com imunossupressão deve ser efetuada sob orientação e prescrição do médico assistente.