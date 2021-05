DGS reconhece ser inevitável presença de público no Rali de Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) reconheceu como inevitável a presença de público no Rali de Portugal, reiterando a necessidade de prevenir a infeção pelo novo coronavírus, de acordo com o parecer a que a Lusa teve esta quarta-feira acesso.

O Rali de Portugal "é um evento desportivo de reconhecido impacto, inevitavelmente acompanhado de um número significativo de adeptos que, não obstante as restrições, estarão dispostos a correr riscos de saúde e legais para poder assistir ao evento", admitiu a DGS.

No documento, que autoriza a realização da etapa portuguesa do Mundial de ralis, entre 21 e 23 de maio, em vários concelhos do centro e norte do país, as autoridades de saúde defendem a aplicação do "princípio da precaução", para o "melhor interesse da saúde pública".