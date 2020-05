DGS recua no limite de distância entre crianças

A Direção-Geral da Saúde recuou na imposição de que devia ser assegurado o máximo de distanciamento físico possível entre as crianças nas creches (mínimo 1,5 metros).A norma, publicada esta quarta-feira, estipula apenas que o número de crianças por sala deve ser reduzido, de forma a que seja "maximizado o distanciamento entre as mesmas, sem comprometer o normal funcionamento das atividades lúdico-pedagógicas".O distanciamento deve ser garantido quando as crianças estão em "mesas, berços ou espreguiçadeiras", pode ler-se no documento. Houve também um segundo recuo nas recomendações: a primeira versão do documento dizia que as crianças não podiam partilhar brinquedos.A segunda versão refere que os objetos podem ser partilhados se "devidamente desinfetados entre utilizações".Esta quarta-feira, Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, admitiu que as regras não garantem "risco 0" de contágio, mas que o minimizam.Dezenas de educadoras e auxiliares das creches de Viseu começaram esta quarta-feira a ser testadas à Covid-19. A partir de segunda-feira abrem mais de três centenas, mas, apurou o, das cerca de mil crianças que as frequentam só pouco mais 200 vão voltar.Os equipamentos de proteção individual para o combate à pandemia são distribuídos até amanhã pelo Exército, Força Aérea e Marinha a mais de 500 escolas, que vão retomar as aulas presenciais na 2ª feira, informou o Ministério da Defesa.

