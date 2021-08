DGS trava vacinação Covid-19 a crianças saudáveis

Apenas as crianças e jovens com doenças graves é que vão ser vacinadas, para já, contra a Covid-19. A Direção-Geral da Saúde atualizou a norma relativa à vacinação, e as crianças dos 12 aos 15 anos com comorbilidades passam a estar incluídas nos grupos prioritários para a vacinação.Quanto às crianças saudáveis, a norma é omissa e apenas refere que os menores de 16 anos podem ser vacinados “desde que esteja presente pessoa que tenha a guarda do menor ou pessoa a quem o menor tenha sido confiado”, não referindo a necessidade de prescrição médica.