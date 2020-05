DGS ultima regras para ter turismo controlado

Com os dias de calor a aproximarem-se, as dúvidas sobre as férias começam a aumentar. Em tempo de pandemia, a Direção-Geral da Saúde diz não esperar "um fluxo muito grande" mas avisa que todo o movimento terá de "ser controlado" para evitar novos contágios pelo novo coronavírus.Segundo Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, está a ser ultimado um conjunto de regras para a retoma do setor do turismo, aquele que está a ser mais afetado pelos efeitos desta pandemia.Para as autoridades de saúde que estão a definir a estratégia, o foco está nos hotéis, restaurantes e praias, para que seja possível "compatibilizar fluxos de pessoas com regras sanitárias e de segurança". Recorde-se que os restaurantes reabrem dia 18 com capacidade reduzida e novas regras para proteção de clientes e funcionários. Já as praias estão interditas à prática balnear, podendo apenas ser utilizadas para a prática de exercício físico, como caminhadas. Por sua vez, os hotéis estão já, de forma gradual, a reabrir portas, adaptados a esta nova realidade.As novas regras em Portugal para o setor estarão alinhadas com as diretrizes que a Comissão Europeia irá emitir, na próxima quarta-feira, para a retoma do turismo em todos os Estados-Membros. Neste manual constarão também indicações sobre as viagens entre países."Estamos a trabalhar nesse equilíbrio, em voltar à normalidade possível com o cumprimento de regras em todo o fluxo de pessoas no turismo, seja nacional, seja internacional", reforçou Graça Freitas.O turismo rural está a registar um aumento da procura, na sequência da pandemia. As associações que representam este setor olham para esta oferta como uma solução para os portugueses se "confinarem em férias". Uma das preocupações está, contudo, na dimensão do mercado interno, que poderá não ser suficiente para garantir as receitas mínimas para a continuação destes negócios.O setor do vinho registou quebras de 50% na produção por causa da pandemia. Os produtores mostram-se preocupados com as próximas vindimas, já que têm adegas e armazéns cheios devido à quebra das vendas, justificada sobretudo pelo fecho de restaurantes. Como avançou o, apesar de muitos empresários terem lançado lojas online, a procura não compensou a quebra.Maria do Céu Albuquerque avançou ao ‘Negócios’ que, até abril, foram pagos mais de 100 milhões de ajudas a agricultores. A ministra garantiu ainda que não há o risco de faltar arroz e trigo no mercado.

