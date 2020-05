DGS vai publicar nova orientação sobre realização de funerais durante pandemia

A Direção-Geral da Saúde (DGS) vai publicar uma nova orientação sobre realização de funerais, com o objetivo de conciliar o direito de famílias e amigos participarem em cerimónias fúnebres com o risco de transmissão do novo coronavírus.

Na conferência de imprensa de quarta-feira para atualização de informação sobre a pandemia de covid-19, no Ministério da Saúde, em Lisboa, a diretora-geral da Saúde, Graças Freitas, disse que a DGS vai publicar uma nova orientação relativa "aos direitos, cuidados e procedimentos pós-morte".

Segundo Graças Freitas, a nova orientação "está em fase final e tem dois princípios muito importantes", sendo que "o primeiro é garantir a dignidade e o luto na hora da morte" e permitir que as famílias e os amigos tenham direito a fazer o luto e tenham as cerimónias fúnebres dos parentes e amigos respeitadas.