No dia de Carnaval mais triste de que há memória, morreram em Portugal 127 pessoas com Covid-19: mais de metade (71) registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo. No total, desde o início do ano, morreram 8677 pessoas no País com Covid-19, e 15 649 desde o início da pandemia.









Em todo o Mundo, Portugal era esta quarta-feira o 8º País com mais mortes por milhão de habitantes (1538), atrás de países como a Bélgica, Eslovénia, Reino Unido, República Checa ou Itália. Em termos absolutos, o nosso país ocupa a 25ª posição (12ª na Europa) no número total de óbitos, de acordo com dados da plataforma Worldometer.

Na terça-feira foram confirmados 2324 novos casos de Covid-19 (mais 822 face ao dia anterior) e foram dadas como recuperadas 5342 pessoas. Portugal ocupa o 10º lugar no Mundo nos casos por milhão de habitantes (77 706), com um total de 790 885 infetados desde março do ano passado. Com uma incidência superior, dos países com mais de um milhão de habitantes, estão apenas a República Checa, Eslovénia, EUA e Israel.





Com mais de 7,8 milhões de testes Covid-19 já realizados, Portugal é o 26º no Mundo com mais testes por milhão de habitantes, e 5º no seio da União Europeia. Em termos absolutos, ocupa o 27º lugar (10º a nível europeu, incluindo não UE).