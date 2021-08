Já é conhecida a chave sorteada do Euromilhões desta terça-feira. Houve jackpot aumentado assim o primeiro prémio no próximo sorteio para 84 milhões de euros, de acordo com os Jogos Santa Casa.



Para Portugal veio um 3.º prémio de mais de 19 mil euros.



Consulte a chave vencedora:

Números: 17, 21, 23, 45, 46

Estrelas: 7, 11

Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.