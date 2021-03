Dia do Pai celebrado em lar de Vila do Bispo com sessão fotográfica original

A pesar das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, no lar de Budens da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo o Dia do Pai não foi esquecido. Os idosos fizeram uma sessão fotográfica com cartazes onde escreveram sobre o que é ser pai e, esta sexta-feira, Rosário Alves, de 60 anos, teve oportunidade de visitar o pai, António Duarte, de 90. A mãe, Margarida, de 85, também esteve presente no encontro, que foi marcado pela emoção.





“Foi um momento muito especial que me proporcionaram. Os abraços tiveram de ser à distância, mas estou muito feliz”, revelou aoRosário Alves. O pai, entre lágrimas, também disse estar “muito contente” com a visita da filha. Armindo Vicente, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo, sublinhou que, mesmo nas atuais circunstâncias, é “importante celebrar o Dia do Pai”. E frisou que “todos os idosos já foram vacinados e não há casos ativos”.