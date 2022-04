Mais de 76 mil mulheres em Portugal são empregadoras, colocando o País como o 2º da União Europeia (UE) onde o peso das empregadoras é mais elevado.



Este domingo assinala-se o Dia do Trabalhador e o Dia da Mãe, e a Pordata divulga uma série de dados que mostram que o peso do sexo feminino no mundo laboral e social é cada vez maior.









