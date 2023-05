Quem ficar doente e tiver de estar ausente do local de trabalho por dois ou três dias tem agora oportunidade de justificar essas faltas através do portal do SNS 24.



A medida é uma das cerca de 70 alterações que o Governo introduziu no código laboral, ao adotar a chamada ‘Agenda do Trabalho Digno’. Estas mexidas na lei entraram segunda-feira em vigor, em pleno Dia do Trabalhador, cujas celebrações levaram milhares de portugueses às manifestações organizadas pelas duas centrais sindicais (CGTP e UGT).









