Dia dos Pastorinhos é feriado no Brasil

Celebração ocorre na próxima quarta-feira em Juranda.

Por João Saramago | 08:39

Juranda, a cidade natal da criança brasileira cujo milagre levou à canonização de Francisco e Jacinta Marto, assinala na próxima quarta-feira o feriado municipal, dedicado aos Pastorinhos de Fátima, divulgou o Santuário de Fátima.



Jacinta Marto morreu a 20 de fevereiro de 1920, e esta é a data em que a Igreja assinala a festa litúrgica dos santos Pastorinhos. Juranda, no estado brasileiro do Paraná, é a terra natal de Lucas, a criança do milagre que abriu caminho à canonização dos dois pastorinhos, declarada a 13 de maio de 2017 em Fátima, pelo Papa Francisco, com a presença do menino e da família.



Lucas estava em casa dos avós quando, em 2013, caiu de uma janela. A queda, de 6,5 metros de altura, provocou-lhe um grave traumatismo cranioencefálico, com perda de massa encefálica.



Após a cirurgia, os pais foram informados de que caso o menino sobrevivesse, seria em estado vegetativo. O pai de Lucas e a comunidade religiosa local pediram, então, a intercessão dos Pastorinhos de Fátima. E três dias após a queda, a criança teve alta, sem sequelas.



A 2 de fevereiro de 2017, a equipa médica consultada pelo Vaticano classificou o caso como "cura inexplicável do ponto de vista científico". Ficava, assim, confirmado o milagre que colocou os Pastorinhos nos altares da Igreja.