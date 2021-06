Dia Mundial do Ambiente assinalado hoje em Portugal com debates e exposições

Debates e exposições, entre outras iniciativas, assinalam este sábado o Dia Mundial do Ambiente em Portugal, este ano centrado na restauração dos ecossistemas, tema em destaque esta década pelas Nações Unidas.

Um debate ´online´sobre os próximos 50 anos de política ambiental pública, promovido pela Agência Portuguesa do Ambiente e com a presença do ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, é uma das iniciativas para assinalar a efeméride.

O ministro participará também numa mesa-redonda em Grândola para debater desafios e mudanças nas políticas públicas do setor do ambiente, juntamente com Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e Maria do Céu Antunes, da Agricultura.

Em Lisboa, o Pavilhão do Conhecimento inaugura uma exposição sobre água, e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, com o Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra, organizam uma mesa-redonda também ´online´ sobre animais polinizadores. A associação AMI lança a 25.ª campanha de reciclagem de radiografias.

Criado pelas Nações Unidas em 1972 durante a primeira conferência da ONU para discutir o ambiente (Conferência de Estocolmo), o dia é assinalado em Portugal também em vários concelhos. Em Gouveia apresentam-se projetos ligados ao ambiente, na Maia inaugura-se o Centro de Recuperação e Interpretação do Ouriço.

Em Anadia, por exemplo, são inaugurados um centro interpretativo, um parque ecológico e um miradouro, em Cascais abre-se uma rota no Parque Natural Sintra-Cascais e em Matosinhos inauguram-se murais.