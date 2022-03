Dia Nacional do Estudante: Jovens na rua exigem melhor ensino

O Dia Nacional do Estudante e os 60 anos da crise estudantil de 1962 foram esta quinta-feira assinalados em Lisboa por centenas de jovens que marcharam do Rossio e do Terreiro do Paço à Assembleia da República, onde se concentraram a exigir melhores condições no Ensino Superior. "A educação é um direito e sem ela nada feito", entoaram os alunos de vários pontos do País. "Temos de lutar pelos nossos direitos e por uma melhor educação em Portugal", afirmou aoMariana Alves, da Universidade do Algarve.Os protagonistas das lutas estudantis contra a ditadura juntaram-se na Reitoria da Universidade de Lisboa, palco da greve dos estudantes em 1962. "Fomos felizes, apesar da repressão", disse a médica Isabel do Carmo. Marcelo Rebelo de Sousa esteve presente e condecorou com a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública o ex-deputado do PS Eurico Figueiredo, enaltecendo "toda uma geração" que contribuiu para a liberdade "através da luta na educação". O Presidente da República recordou o protagonismo de Jorge Sampaio, lembrando que a crise de 1962 constituiu "a viragem da sua vida", bem como "a construção, à distância, do 25 de Abril". Na sessão, foi exibido um documentário em que aparece Cavaco Silva numa das manifestações, tendo Marcelo aludido a esse momento como "a redescoberta de uma memória desconhecida". À tarde, o chefe de Estado esteve na futura residência universitária do Porto e prometeu voltar para a Queima das Fitas.