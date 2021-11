Portugal tem cerca de um milhão de pessoas com diabetes, doença cujo Dia Mundial é assinalado este domingo, em memória do dia de aniversário de Frederick Banting, responsável pela descoberta da insulina em 1922, juntamente com Charles Best.Portugal é o quinto País com maior prevalência da doença na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), segundo relatório publicado pela organização esta semana. A doença tem em Portugal uma prevalência de 9,8%, atrás do México (13,5%), Turquia (11,1%), EUA (10,8%) e Alemanha (10,4%).