Diabetes mata mais em Portugal

Há mais pessoas a morrer da diabetes em Portugal. Em 2018 foram registadas 4305 vítimas mortais, o que traduz um aumento de 4% face ao total de óbitos registados em 2017, segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística.

A divulgação dos dados referentes ao crescimento da doença no nosso país ocorre no momento em que a Direção Geral da Saúde elabora um relatório sobre a doença onde são apontadas 4143 mortes em 2017, depois das 4355 registadas no ano anterior.

O combate à doença passa pela "sensibilização da população sobre os erros na alimentação", divulgou a Diretora do Programa Nacional para a Diabetes, Sónia do Vale. A responsável salientou que o país apresenta uma "prevalência elevada da doença".

Há 811 mil diabéticos em Portugal. E são três milhões os portugueses com um potencial elevado de virem a sofrer da doença, devido aos seus hábitos alimentares e a uma vida sedentária.

Todos os dias são diagnosticados 200 novos casos da diabetes em Portugal, numa doença que atinge 70 mil novos doentes a cada ano.

A doenças está associada à prática de erros na alimentação, resultantes do consumo em excesso de açúcar. Um quarto da população com mais de 65 anos sofre da diabetes.

Só por si, a doença é a quarta causa de morte em Portugal. Por outro lado, promove o desenvolvimento de outras doenças, nomeadamente das cardiovasculares.