Diabetes matou 4305 pessoas no último ano

A diabetes provocou um aumento do número de mortes em Portugal no último ano. A doença, que "tem uma prevalência elevada", segundo reconheceu o secretário de Estado da Saúde, António Sales, registou 4305 vítimas mortais em 2018. Houve assim um aumento de 4% face ao total de óbitos registados em 2017, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística.Por sua vez, a Direção-Geral da Saúde elabora um relatório sobre a doença onde são apontadas 4143 mortes em 2017, depois das 4355 registadas no ano anterior. O combate à doença passa pela "sensibilização da população no sentido de serem adotados comportamentos na alimentação saudáveis", divulgou a Diretora do Programa Nacional para a Diabetes, Sónia do Vale.Por sua vez, o secretário de Estado da Saúde sublinhou que "a diabetes tem associadas várias complicações graves como a cegueira, insuficiência renal, necessidade de hemodiálise, amputação dos membros inferiores, enfarte, acidentes vasculares cerebrais ou demências".Em Portugal, há 811 mil diabéticos e três milhões vivem com um potencial elevado de virem a sofrer da doença, devido a hábitos alimentares errados, uma vida sedentária e consumo de tabaco.Todos os dias são diagnosticados 200 novos casos da diabetes em Portugal, uma doença que atinge 73 mil novos doentes a cada ano. Um quarto da população com mais de 65 anos sofre de diabetes.