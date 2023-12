A culpa é do solstício de inverno, altura em que a Terra se encontra mais distante do sol, ou da celebração do nascimento do Salvador? Provavelmente, a culpa é do facto de Jesus Cristo ter, segundo a tradição, nascido no início da estação fria, o que fez com que muitas tradições profanas se tivessem "apropriado" das festividades de Natal.









